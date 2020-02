Polacy na Walentynki: w domu, restauracji, przy kuchni francuskiej, włoskiej lub sushi i przy winie

Walentynki 2020: gotowanie dla kogoś to sama przyjemność

Walentynki mocno zadomowiły się w polskiej kulturze. Z badania z 2018 roku (TNS Kantar dla Allegro) wynika, że aż 83 procent Polaków kupi przynajmniej symboliczny prezent z tej okazji. Tymczasem zaledwie 20 lat temu tylko 42 procent Polaków obchodziło to święto.

Allegro wraz z instytutem badawczym Mobile Institute przyjrzało się najpopularniejszym zakupom walentynkowym na Allegro i zapytało reprezentatywną grupę Polaków o ich zwyczaje walentynkowe.

Walentynkowy zakupowy portret Polaków

Lubimy spontaniczne zakupy, bo określony budżet na Walentynki ma jedynie 17% obchodzących to święto. Na prezenty planujemy wydać przeważnie 100-150 zł. Jest to nieco wyżej lub tyle samo co w ubiegłym roku - tak mówi aż 76% badanych, którzy założyli budżet na walentynki.

Już co trzeci Polak mówi, że w internecie jest więcej promocji i specjalnych ofert. Dedykowane walentynkowe zestawy prezentowe kupuje 27% obchodzących walentynki, dedykowane prezenty z napisem lub grawerem 38%, a co czwarty samodzielnie wykonuje prezenty walentynkowe. W tym roku na Allegro prezent zamierza kupić 45% kupujących walentynkowe prezenty.

Na liście planowanych zakupów są: gadżety erotyczne (24%) oraz kosmetyki i perfumy (20%). Na Allegro kupujemy przede wszystkim ze względu na duży wybór (40%), atrakcyjne ceny (38%), oraz dostępność specyficznych produktów, które są trudno dostępne gdzie indziej (36%).

W czasie tuż przed walentynkami najszybciej rośnie sprzedaż takich produktów, jak gry erotyczne, naszyjniki ślubne, bielizna typu bodystocking, halki, koszulki, kostiumy i frywolne przebrania, w tym także męska bielizna erotyczna. Tej ostatniej jednak nie kupujemy dużo - stanowi ona ledwie kilka procent całości tego asortymentu w tym czasie. Sprzedaż bielizny erotycznej rośnie wtedy bardzo szybko, bo aż o 49%. Co ciekawe: 11 lutego co roku przypada dzień, kiedy najczęściej szukamy pierścionków na Allegro!

Najpopularniejszymi prezentami kupowanymi na Allegro dla pań są: kwiaty, perfumy i wody toaletowe, bielizna i biżuteria. Najpopularniejszymi prezentami dla panów zaś t-shirty, perfumy i wody toaletowe, portfele, bransoletki i skarpetki. Jest też prezent uniwersalny, wysoko w rankingu popularności: pluszowy miś. Takie zakupy robimy w tempie 2 - 3 misie na minutę.