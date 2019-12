Polacy wyprzedają nietrafione prezenty. Czas na okazje w sieci

- Korzystanie z platform handlowych stało się powszechne - to nie tylko naturalne miejsce dokonywania zakupów, ale także sprzedaży rzeczy “z drugiej ręki”. W ubiegłym roku od Wigilii aż do końca stycznia wystawiono ponad pół miliona ofert, z których co piąta zakończyła się sprzedażą. Wśród najczęściej wystawianych produktów pojawiała się elektronika, drobny sprzęt AGD, ubrania i zabawki - mówi Damian Zapłata, członek zarządu Allegro.

90 proc. ofert dostępnych na Allegro to produkty nowe, sprzedawane przez jedno ze 130 tys. małych i średnich przedsiębiorstw po ustalonej cenie. Jednak w przypadku prezentów “z drugiej ręki” Polacy chętnie uczestniczą w licytacjach - takie oferty w 60 proc. przypadków częściej znajdują nabywców, niż poprzez opcję “kup teraz”.

Wiele osób, które okazjonalnie sprzedaje coś w internecie, robi to właśnie po świętach - w ubiegłym roku co 6 taka osoba wystawiła ofertę na Allegro. Z drugiej strony, aż połowa Polaków deklaruje, że kupuje używane bądź nowe przedmioty od osób prywatnych.

Nietrafione prezenty można wystawić po ustalonej cenie, ale warto też rozważyć licytację. Ze statystyk Allegro wynika, że szansa sprzedaży wzrasta o ponad 60 proc., jeśli przedmiot wystawiono w ramach licytacji, a nie w ofercie „kup teraz”. Co więcej - taki przedmiot można sprzedać średnio o 20 proc. drożej, wystawiając go na licytację od 1 zł, niż określając stałą cenę w ofercie „kup teraz”.

W tym roku indywidualni sprzedający mogą wystawić nietrafione prezenty na Allegro Lokalnie - to specjalne miejsce, gdzie można znaleźć ogłoszenia od prywatnych osób oraz łatwo kupić przedmioty od sprzedających z najbliższej okolicy. Zakupy na Allegro Lokalnie są bezpieczne i wygodne. Użytkownicy mogą zamieścić ogłoszenie całkowicie za darmo. Dodatkowo, sprzedający mogą skorzystać z promocji i za sprzedaż na Allegro Lokalnie w okresie 26.12.2019 - 31.01.2020 r. otrzymają nawet 20 Monet, do wykorzystania w trakcie kolejnych zakupów na platformie. Wystarczy sprzedać przedmiot powyżej 10 zł, aby otrzymać 5 Monet. Z promocji można skorzystać czterokrotnie.