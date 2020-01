Polomarket inwestuje w najnowszą generację IT

Grupa Polomarket sfinalizowała zakup licencji i rozpoczęła wdrażanie systemu SAP S/4 HANA for Retail. Rozwiązanie to, dedykowane ściśle dla branży retail, jest uznawane za najnowocześniejszy i najlepszy na świecie standard systemu dla dużych firm. Integralnym elementem wdrożenia jest inwestycja w nowe serwerownie i backup’y, wysoko wydajne serwery bazodanowe oraz aplikacyjne do przetwarzania danych, a także macierze do gromadzenia i archiwizowania danych.