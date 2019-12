Polomarket inwestuje w trzecie centrum logistyczne

Prezes GK Specjał: Ten rok jako kolejny kończymy z ok. 30-proc. wzrostem obrotów

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich własnych centrów logistycznych, sieć tym razem wynajmie powierzchnię w kompleksie logistycznym 7R Park Tczew. Oddanie inwestycji zaplanowane jest na IV kwartał 2020 roku. Nowe centrum logistyczne będzie mogło obsłużyć do 150 sklepów i będzie najnowocześniejszym magazynem sieci.

- Przeanalizowaliśmy wszystkie procesy logistyczne w naszych dwóch obecnych magazynach i nowe CL zaprojektowaliśmy w taki sposób, żeby wszystkie procesy zostały zoptymalizowane, skrócone do minimum. Pozwoli nam to skuteczniej pracować nad wszystkimi parametrami jakościowymi, a także nad współczynnikami produktywności, które przekładają się ostatecznie na koszt logistyki. Przygotowujemy się do otwarcia większej liczby sklepów, więc oddanie 3-ciego CL jest dla nas naturalnym krokiem w rozwoju sieci – mówi Bartek Pietruszka – dyrektor operacyjny POLOmarket.

W ramach inwestycji powstaną również: wewnętrzna stacja paliw, myjnia dla samochodów ciężarowych, parkingi dla samochodów ciężarowych oraz aut osobowych dla pracowników. Mroźnia oraz chłodnie nowego centrum logistycznego będą zasilane w oparciu o zespoły chłodnicze CO2. Ponadstandardowo obiekt zostanie wyposażony w elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1 MW.

Zaletą inwestycji jest jej położenie przy autostradzie A1, bezpośrednio na węźle Swarożyn oraz skrzyżowaniu dróg krajowych nr 91 oraz nr 22. Położenie to zapewnia dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych północnej Polski i optymalizuje siatkę połączeń logistycznych sieci POLOmarket.

Grupa Polomarket to polska sieć supermarketów, którą tworzą spółki detaliczne prowadzące sklepy. Dziś jest to ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski i blisko 2,5 mld obrotu netto rocznie.