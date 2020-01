Powstała nowa platforma łącząca handel i producentów FMCG

M/platform zapewnia tradycyjnym sklepom detalicznym konkurencyjność w oczach lokalnych odbiorców i pozwala im wzmocnić swoją pozycję na bardzo zagęszczonym rynku. Nowa technologia realnie wspiera małe rodzinne przedsiębiorstwa, które wciąż stanowią siłę polskiego handlu. Małe tradycyjne sklepy idą z duchem czasu, stawiając na nowoczesność oraz innowacyjne rozwiązania promocyjne, pozwalające rozwijać biznes.

- Promo+ umożliwia małym tradycyjnym sklepom uzyskanie nowoczesnych ofert promocyjnych bezpośrednio od producentów z branży FMCG. Jest to usługa dostępna w technologii M/platform, która integruje narzędzia wspierające pracę sklepów detalicznych. Pozwala właścicielom małych sklepów rozwijać biznes na niedostępnych wcześniej płaszczyznach. W ramach M/platform każdy detalista otrzymuje dostęp do aplikacji, które umożliwiają mu stałe poszerzanie oferty handlowej. Co najważniejsze, praktycznie każdy sklep w Polsce może dołączyć do programu i czerpać z niego korzyści niezależnie od swojego rozmiaru czy lokalizacji – mówi Tomasz Jasinkiewicz, członek zarządu Comp Platforma Usług.

Małe sklepy w Polsce nadal odpowiadają za ponad jedną trzecią całego rynku detalicznego. Na stałe wpisały się jako element handlowego ekosystemu. Małym sklepom pomogła zmiana tendencji wśród konsumentów, którzy wolą kupować mniej, ale częściej i bliżej domu. Pomogły też konsolidacja w hurcie i rozwój sieci franczyzowych. Jest to korzystne również dla producentów, gdyż handel tradycyjny jest dla nich ważnym kanałem sprzedaży, choć stanowi duże wyzwanie z uwagi na koordynację działań na tak rozdrobnionym rynku. Funkcjonalności oferowane przez M/platform stają się tymczasem nowym filarem polskiego handlu tradycyjnego, ułatwiając bliską współpracę pomiędzy sklepem a liderami rynku FMCG.

Moduł Promo+ jest usługą cyfrową łączącą sklep z producentem FMCG. Jak to działa? Producent przesyła przez M/platform pakiet promocji na swoje towary do sklepu. Właściciel punktu handlowego decyduje, które chce aktywować, znając mechanizm promocyjny, cenę sprzedaży dla konsumenta oraz oferowaną przez producenta kwotę refundacji za każde użycie promocji. Informacja o aktywacji promocji trafia z systemu bezpośrednio do urządzeń fiskalnych w sklepie. Dostępne są najskuteczniejsze nowoczesne mechanizmy promocyjne – PromoSztuki, Happy Hours, a także tradycyjne obniżki cenowe. Sklep może przyłączyć się do wybranej przez siebie promocji, a producent wie, kiedy sprzedano jego towar w jej ramach. Samo rozliczenie jest bardzo szybkie, w cyklach tygodniowych.