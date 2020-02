Praca w handlu: Najniższa od ponad pięciu lat prognoza zatrudnienia

- Pomimo licznych wyzwań i dalszych ograniczeń w sprzedaży, sytuacja pod kątem poszukiwania pracowników w tym sektorze wydaje się być stabilna. Według raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” w pierwszym kwartale 2020 roku jedynie 7% pracodawców badanego sektora handlu detalicznego i hurtowego deklaruje zwiększenie liczby etatów, zaś 3% pracodawców redukcje zatrudnienia. Zmian w polityce personalnej nie spodziewa się aż 87% badanych przez ManpowerGroup firm. Sięgając wstecz i porównując dane z pierwszego kwartału 2020 roku do danych z pierwszego kwartału 2019 roku, nastroje rekrutacyjne firm obniżyły się z +13% do +7%, co stanowi najniższą od ponad pięciu lat prognozę zatrudnienia - mówi serwisowi dlahandlu.pl Anna Tietianiec, lider zespołu rekrutacji stałej w Manpower.

Nie oznacza to, że nie mamy już do czynienia z czasem, kiedy kandydat dyktuje warunki, a raczej ze stabilizującą się sytuacją na rynku pracy. - Z pewnością z korzystniejszą sytuacją na rynku i większą liczbą ofert zatrudnienia spotkali się kandydaci poszukujący jej w tym sektorze w pierwszym kwartale zeszłego roku. Mniejsza liczba ofert pracy sprawia, że kandydaci muszą być bardziej elastyczni w kontekście swoich oczekiwań finansowych. Nie jest pewne zatem, czy sklepy będą silniej konkurować o pracownika wzrostem wynagrodzeń. Tym bardziej, że koszty zatrudnienia już wzrosły wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Ta zmiana powoduje wzrost kosztów operacyjnych, co z kolei sprawia, że pracodawcy nie będą mogli pozwolić sobie na kolejny, szybki wzrost wynagrodzeń w tym roku.

