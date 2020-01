Pracownicy: Amazon grozi zwolnieniem aktywistów klimatycznych

Według oświadczenia Amazon Employees For Climate Justice umieszczonego na Twitterze w czwartek wieczorem, dział prawny i kadrowy Amazona skontaktowały się z członkami grupy, wypytując o ich ostatnie wypowiedzi publiczne dotyczące odpowiedzialności koncernu w kwestii globalnego zagrożenia klimatu. W trakcie dalszej komunikacji firma miała "zagrozić zwolnieniem" paru osobom, jeśli te nadal będą wypowiadać się o interesach spółki. Amazon twierdzi, że złamały one politykę firmy dot. komunikacji zewnętrznej.

Rzeczniczka grupy powiedziała CNBC, że groźby otrzymały dwie osoby. Serwis informacyjny wyszczególnił, że miały być to designerka ds. doświadczeń klientów Maren Costa i inżynier rozwoju oprogramowania Jamie Kowalski.

Dziennik "Washington Post", który jako pierwszy napisał o sprawie, potwierdził, że drugą z zagrożonych osób był Kowalski. Oboje pracowników miało otrzymać listy od jednego z prawników Amazona jeszcze w październiku 2019 r. - dodała gazeta.

W dokumencie AECJ grupa wskazuje na zmianę polityki komunikacyjnej koncernu z września 2019 r., która "wymaga, by zatrudnione w firmie osoby uzyskiwały wcześniej zezwolenie na każde dot. Amazona wystapienie na forum publicznym, gdzie identyfikują się jako pracownicy".

Rzeczniczka koncernu Jaci Anderson tłumaczy jednak, że wymaganie zezwolenia nie jest nowym elementem, a wrześniowe zmiany zapisów ułatwiają pracownikom stosowanie się do tego. Po nowelizacji na wewnętrznej stronie firmy pojawił się bowiem odpowiedni formularz, podczas gdy wcześniej zatrudnieni musieli ubiegać się o zezwolenie bezpośrednio u starszego wiceprezesa Amazona.

CNBC przypomniało, że pracownicy koncernu w ostatnim czasie zwiększają presję na działania Amazona w kwestii redukcji wpływu na klimat Ziemi. W kwietniu grupa zatrudnionych w firmie opublikowała list, oskarżający Amazon o finansowanie prawodawców opóźniających ustawy klimatyczne i wzywający firmę do odejścia od paliw kopalnych.

Podczas dorocznego zjazdu akcjonariuszy w maju tysiące pracowników złożyło zaś wspólną prośbę do szefa firmy Jeffa Bezosa o opracowanie kompleksowego planu zmniejszenia śladu węglowego i wpływu na klimat. Została ona odrzucona.

Jednak we wrześniu Bezos ogłosił zaś, że Amazon planuje do 2030 r. w pełni korzystać wyłącznie z zielonej energii a do 2040 r. osiagnąć neutralnośc węglową. Zostało to odebrane jako odpowiedź na wcześniejsze wezwania pracowników. Dzień po ogłoszeniu szefa firmy ponad tysiąc zatrudnionych opuściło zmiany, by protestować w ramach Globalnego Strajku Klimatycznego.