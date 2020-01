Pracownicy Amazon Ring zwolnieni za nadużycia dostępu do danych

Według cytowanego przez agencję Bloomberga wiceprezesa spółki ds. polityki publicznej Briana Husemana "każda z osób związanych z tymi incydentami miała uprawnienia dostępu do danych wideo, jednakże podejmowali oni (zwolnieni pracownicy - PAP) próby uzyskania dostępu do danych, który nie był konieczny w związku z pracą na ich stanowisku".

Wypowiedzi Husemana to fragment listu, który Amazon przesłał senatorom USA w związku z wystosowanymi przez nich do koncernu pytaniami dotyczącymi praktyk ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników dzwonków Ring. W liście - jak podkreśla Bloomberg - nie sprecyzowano, o jakie dane chodzi w przypadku prób nadużyć, jakich mieli dopuszczać się zwolnieni przez Amazona pracownicy, ani ilu z nich udało się dostęp do dodatkowych informacjach o użytkownikach dzwonków zdobyć. Huseman w treści pisma zaznaczył jednak, że Ring podjął "wiele działań" zmierzających do ograniczenia dostępu do danych o nabywcach dzwonków do możliwie niewielkiej grupy pracowników firmy.

Agencja przypomina, że pozyskana w 2018 roku przez Amazon firma Ring w ostatnich latach była krytykowana ze względu na doniesienia o nieprawidłowościach w kwestii ochrony danych i prywatności użytkowników urządzeń tej marki. W ubiegłym roku pojawiły się doniesienia, jakoby pracownicy Ring mieli dystrybuować niezaszyfrowane nagrania wideo z dzwonków Ring. Grupy działające na rzecz ochrony praw konsumenckich argumentowały z kolei, że współpraca firmy z organami ścigania w zakresie przekazywania danych z kamer również stwarza ryzyko dla prywatności, poprzez umożliwienie państwowym agencjom inwigilacji obywateli.

Amazon Ring został także pozwany przez mężczyznę oskarżającego firmę, że brak wystarczających zabezpieczeń kamery w dzwonku umożliwił hakerowi przejęcie kontroli nad urządzeniem i nawiązanie rozmowy z jego dziećmi. Media donosiły o wielu podobnych incydentach - przypomina Bloomberg.

W poniedziałek podczas trwających w Las Vegas targów CES Amazon Ring zaprezentował nową aplikację na smartfony, która ma centralizować zarządzanie funkcjami ochrony danych i prywatności oraz bezpieczeństwa dzwonków. Rzeczniczka firmy zapowiedziała, że wkrótce Ring planuje wprowadzić do swoich usług dwuskładnikowe uwierzytelnianie dostępu, a także bezpieczniejszy protokół dla haseł, który domyślnie obejmie wszystkie konta użytkowników.