Pracownicy Kauflandu doczekali się podwyżek płac

W obecnym roku obrotowym, który trwa do końca lutego, sieć wprowadziła podwyżki wynagrodzeń w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych i pracowników. Co więcej, pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych zostali objęci dodatkiem motywacyjnym w wysokości nawet 400 zł za 100% frekwencję w pracy.

Od nowego roku obrachunkowego, który rozpocznie się 1 marca sieć zapowiedziała dalszy wzrost wynagrodzeń. Podwyżki płac obejmą wszystkich pracowników sieci – zarówno pracowników sklepów, centrów dystrybucyjnych, jak i pracowników centrali. Poziom wynagrodzeń będzie podnoszony proporcjonalnie do pełnionej funkcji. Na popularnym w branży stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od stażu pracy pracownicy otrzymają od 3200 do 3900 zł brutto miesięcznie, w tym do 500 zł dodatku motywacyjnego. Na wszystkie podwyżki Kaufland przeznaczy w tym roku niemal 50 mln zł.