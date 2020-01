Prawnik: W 2020 roku możemy obserwować dalszą konsolidację na rynku handlu

- Rynek handlu obfitował w minionym roku w bardzo ciekawe transakcje. Najciekawsza z nich bez wątpienia dotyczyła przejęcia znajdującej się wówczas w trudnej sytuacji sieci Piotr i Paweł oraz jej rebrandingu na sklepy pod marką Wasz Sklep Spar, jak również sporu prawnego wokół możliwości korzystania z marki SPAR - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Łukasz Targoszyński, adwokat w warszawskim biurze kancelarii Baker McKenzie.

- W tym wypadku bezpośrednią przyczyną transakcji była wspomniana trudna sytuacja przejmowanej sieci handlowej - podobną sytuację obserwujemy również w stosunku do sieci Tesco, która sukcesywnie wyzbywa się kolejnych nieruchomości zlokalizowanych w Polsce na rzecz innych branżowych graczy. Powszechnie mówi się również o możliwości całkowitego wyjścia Tesco z Polski, co stanowiłoby niezwykle interesujące przejęcie na polskim rynku - dodaje.



- Aktywność transakcyjna na rynku handlu, której przykładem może być np. kolejne już przejęcie przez GK Specjał - tym razem sieci Arjago, czy przejęcie spółki Partner przez grupę Eurocash, świadczy o tym, że rynek ten z perspektywy graczy branżowych o ugruntowanej na nim pozycji pozostaje wciąż atrakcyjny, a rozwój poprzez przejęcia staje się coraz popularniejszy - tłumaczy prawnik.



- Z drugiej strony, nie ulega wątpliwości, że prowadzenie działalności na rynku handlu jest z każdym rokiem coraz trudniejsze - wystarczy wskazać na wzmożone ostatnio kontrole UOKiK prowadzone w stosunku do sieci handlowych, czy kolejne obowiązki nakładane na przedsiębiorców (np. wymagany od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowy wpis do bazy danych o odpadach przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego i hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową) oraz związane z nimi dodatkowe koszty, które powodują, że małym i średnim przedsiębiorcom coraz trudniej jest prowadzić samodzielnie rentowny biznes. Wszystko to sprawia, że w 2020 roku możemy obserwować dalszą konsolidację na rynku handlu - podsumowuje Łukasz Targoszyński.