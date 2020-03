PRCH zaprezentuje nową edycję raportu Retail Research Forum za H2 2019 w nowej odsłonie

PRCH: Polacy mieli czas, by przywyknąć do zamkniętych w niedziele sklepów

Nowością będzie m.in. keynote speech o czasach VUCA i sygnałach zmian dla biznesu ., wybitnej

analityczki trendów Pani Zuzanny Skalskiej. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się również, czy

e-commerce i centra oraz obiekty handlowe mogą funkcjonować w synergii. Natomiast o

nadchodzącej rewolucji AI (sztuczna inteligencja) w nowoczesnym handlu opowiedzą eksperci z

firmy IBM Polska.

Jednym z kluczowych punktów w/w spotkania będzie prezentacja uznanego w branży Raportu

Retail Research Forum , który Polska Rada Centrów Handlowych tworzy z doświadczonymi

ekspertami oraz ikonami branży. W skład zespołu badawczo-analitycznego wchodzą kluczowi

specjaliści z firm: Savills, Knight Frank, Cresa, GfK, BNP Paribas RE, Cushman & Wakefield,

Metro Properties. Raport “RRF” to tradycja w branży retail; Stowarzyszenie PRCH przygotowało

już XXI edycję zestawienia. Zebrane w nim dane są podstawą do opracowania skutecznych

strategii dotarcia do konsumentów i zwiększenia przychodów. To niezbędnik.

Opracowane podsumowanie traktuje o podaży nowoczesnej powierzchni handlowej, strukturze

rynku i nasyceniu powierzchnią handlową. W Raporcie omówione zostaną również siła nabywcza,

największe transakcje inwestycyjne na rynku, obroty oraz wskaźnik odwiedzalności w centrach

handlowych w 2019 roku. W Raporcie będzie można również prześledzić najważniejsze otwarcia

nowych obiektów handlowych w ostatnim roku, a także zapoznać się z listą obiektów

rozbudowanych. Nie zabraknie także ciekawych treści na temat wpływu zjawiska e-commerce na

centra handlowe, a także przewidywań związanych z rewolucją AI. W skrócie – trendy i

najnowsze zmiany przygotowane w oparciu o rzetelne dane.

Raport “RRF” zaprezentowany zostanie 12 marca 2020 roku na spotkaniu w Hotelu Marriott w

Warszawie. Każdy uczestnik otrzyma dokument w wersji drukowanej. Będzie to również okazja

do zadania nurtujących pytań, wymiany doświadczeń i networkingu.

Polska Rada Centrów Handlowych poleca wydarzenie wszystkim aktywnie poszukującym

trendów i inspiracji do rozwoju biznesu w branży handlowej. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej szczegółów o wydarzeniu na stronie Polskiej Rady Centrów Handlowych.



Polska Rada Centrów Handlowych to największa w Polsce organizacja skupiająca firmy

związane z branżą centrów oraz ulic handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych jest narodowym partnerem International Council of Shopping Centers (ICSC) i działa na terenie Polski od 2003 roku.