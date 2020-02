Premier Morawiecki: Blik to jedna z najlepszych na świecie technologii

"Dzięki takim rozwiązaniom będziemy mieli znakomite towary eksportowe, a polskie marki będą sprzedawane z wysoką marżą" - mówił Morawiecki. Jak dodał, polskie przedsiębiorstwa potrzebują wysokich marż, by mieć wysokie zyski.

Szef rządu podkreślał, że był przy "narodzinach" Blika i zawsze był "wielkim admiratorem postępu technicznego w polskiej bankowości i polskiej gospodarce".

Szef rządu dziękował też sektorowi bankowemu, który - jak to określił - przesuwa Polskę z "papierowej" do "cyfrowej".

Morawiecki wskazał też na współpracę Ministerstwa Finansów, Krajowej Izby Rozliczeniowej i sektora bankowego, dzięki której udało się zbudować system STIR. "To narzędzie, które przyczyniło się do zwalczania karuzel VAT-owskich, które były zmorą w latach 2008-2015" - mówił.

"Ta współpraca przyczyniła się do skutecznego działania KAS i do +mikrocudu+ gospodarczego - mówił Morawiecki. "Nie byłoby tego bez zdrowego systemu, który tworzą dziś wszystkie banki działające w Polsce i polscy przedsiębiorcy" - ocenił szef rządu.

Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło - inicjator powstania wspólnego dla wielu banków systemu - mówił, że nie było dyskusji między bankami czy to robić, lecz jak to zrobić. "Jednak każdy bank myślał o własnym standardzie, ale udało się je skłonić do przyjęcia wspólnego rozwiązania" - podkreślił Jagiełło.

"Potrzebujemy teraz wyjścia poza Polskę, aby można było płacić za granicą" - mówił prezes PKO BP. Dodał, że zagranicznym partnerem Blika ma być MasterCard.

Prezes Polskiego Standardu Płatności, spółki która oferuje usługę Blik Dariusz Mazurkiewicz podkreślał, że system udowadnia, iż współpraca na co dzień konkurujących podmiotów jest możliwa i przynosi efekty. "W Polsce możemy zbudować innowacyjny system, ceniony przez klientów i przyciągających zainteresowanie z zagranicy" - dodał Mazurkiewicz.

BLIK to ogólnokrajowy, powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIK-a w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 90 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych.

Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki PSP jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski. Z BLIKA mogą korzystać również klienci Getin Noble Banku, Banku Pekao, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, T-Mobile Usługi Bankowe i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Jak podał w czwartek Polski Standard Płatności, w ciągu 5 lat funkcjonowania systemu płatności mobilnych BLIK, jego użytkownicy zrealizowali nim 353 milionów transakcji o wartości 47 mld zł.