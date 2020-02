Prezes BP: Musimy wymyślić się na nowo

Zdaniem agencji Reutera zaprezentowane w środę cele są "bardziej ambitne" od planów konkurencyjnych firm: Royal Dutch Shell i Total.

Największe koncerny z branży paliwowej są krytykowane przez inwestorów i aktywistów klimatycznych za brak wystarczających działań, zgodnych z założeniami porozumienia paryskiego z 2015 roku. Przyjęta wtedy umowa zakłada powstrzymanie globalnego wzrostu średniej temperatury na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza i dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5 st. C. Taki scenariusz znacznie obniżyłby ryzyko i skutki zmiany klimatu. Wymaga to powstrzymania wzrostu, a następnie redukcji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie globalnym.

"Musimy wymyślić BP na nowo. (...) Światowy budżet węglowy jest ograniczony i szybko się kończy; potrzebujemy gwałtownego przejścia w kierunku zerowych (emisji) netto. Wszyscy chcemy energii, która jest niezawodna i dostępna, ale to już nie wystarcza. Musi być też przyjaźniejsza dla środowiska" - podkreślił szef BP w oświadczeniu.

BP informuje, że do 2050 roku chce obniżyć o połowę emisje z zakresu Scope 3, czyli wszystkie emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości spółki, które pośrednio są związane z produktami, w tym przypadku sprzedażą ropy naftowej i gazu.

Reuters przypomina, że podobny plan był ogłoszony na początku lat 2000. Próba zbudowania biznesu na bazie odnawialnych źródeł energii zakończyła się wtedy "ogromnymi stratami".

Jedna z głównych zmian planowanych przez BP dotyczy rezygnacji z tradycyjnego modelu produkcji. Firma chce też wprowadzić zmiany strukturalne.