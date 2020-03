Prezes Lewiatan Holding apeluje do premiera o wsparcie małych i średnich firm handlowych

Podatek od sprzedaży detalicznej odroczony do końca roku

"Wydarzenia związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce stawiają nas przed nowymi

wyzwaniami, którym niezwłocznie musimy sprostać. Zdajemy sobie sprawę z powagi tej

nadzwyczajnej sytuacji oraz faktu, jak ważną rolę społeczną w zapewnieniu dostępu do żywności

oraz podstawowych środków higieny pełni obecnie 3200 sklepów Polskiej Sieci Handlowej

Lewiatan oraz 30 tys. naszych pracowników. Pragnę zwrócić uwagę pana premiera na

szczególne, dramatyczne wręcz warunki, w jakich obecnie funkcjonują sklepy zaopatrujące

polskie społeczeństwo w żywność: obawa personelu przed zarażeniem (skutkująca często

zwolnieniami lekarskimi lub nawet przypadkami porzucania pracy), problemy ze

skompletowaniem zatrudnienia (wzrost kosztów osobowych), olbrzymi wzrost kosztów

działalności związany z zabezpieczeniem antybakteryjnym sklepów i działaniami

profilaktycznymi (problem z dostępem do artykułów dezynfekcyjnych, wysoki wzrost cen),

galopujące ceny zakupu wybranych kategorii produktów (np. mięso, środki czystości, artykuły

higieniczne, towary sypkie i masowe, konserwy i żywność wysoko przetworzona), co skutkuje

obniżeniem marży sklepów, a tym samym poziomu ich rentowności" - pisze Wojciech Kruszewski.

"W tak trudnej sytuacji niezbędne są natychmiastowe działania pomocowe dedykowane małym i

średnim przedsiębiorstwom, które pozwolą im przetrwać tę nadzwyczajną sytuację, utrzymać

zatrudnienie i zachować perspektywę działania w przyszłości" - czytamy w liście.

Prezes Lewiatan Holding podaje, że wśród postulatów najczęściej zgłaszanych przez ponad 2100 franczyzobiorców sieci, są między innymi:

• przejęcie przez ZUS na okres 6 miesięcy wypłaty zasiłku chorobowego od początku

okresu zwolnienia (z uwagi na dużą absencję pracowników, głównie kobiet, na skutek

opieki nad dziećmi oraz szerokiego zakresu kwarantanny),

• przesunięcie płatności składek ZUS,

• odroczenie płatności CIT i PIT,

• przesunięcie wprowadzenia zmiany stawek VAT oraz nowej struktury JPK, która ma

zostać wprowadzona od 1 kwietnia,

• przesuniecie terminu złożenia rocznego e-sprawozdania finansowego z 31 marca,

• umożliwienie uzyskiwania nieoprocentowanych kredytów, gwarancje kredytowe i

odroczenie spłaty dotychczasowych zobowiązań kredytowych oraz rat leasingowych,

• pomoc w dostępie do środków dezynfekcyjnych,

• stworzenie specjalnego systemu pomocy przedsiębiorcom i pracownikom na wypadek

konieczności unieruchomienia sklepu ze względów epidemicznych

"Jestem głęboko przekonany, że szybko przedsięwzięte działania pomocowe pozwolą nam

efektywnie kontynuować misję zabezpieczenia polskich rodzin w żywność, a także umożliwią

sprawniejsze funkcjonowanie niewielkich przedsiębiorstw zlokalizowanych w mniejszych

miejscowościach. Proszę więc o rozważenie powyższych propozycji i rychłe podjęcie prac

legislacyjnych w celu ratowania sytuacji całego handlu spożywczego, organizowanego przez

małe i średnie przedsiębiorstwa." - kończy list Wojciech Kruszewski.