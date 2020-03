Prezes Majewski: trwa analiza najbardziej optymalnych dla Lotosu projektów inwestycyjnych

"Rafineria Grupy Lotos to dziś jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów na świecie, ale zasada, że +kto nie idzie do przodu, ten się cofa+ jest nadal bardzo aktualna. Obecnie trwa intensywna analiza kolejnych projektów inwestycyjnych, najbardziej dla nas optymalnych" - powiedział Majewski pytany o kierunek, w którym powinna pójść zarządzana przez niego spółka.

"Grupa Lotos to pionowo zintegrowany koncern naftowy, a to oznacza prowadzenie działalności biznesowej począwszy od wydobycia surowca, przez jego przerób i sprzedaż gotowych produktów - zależy mi przede wszystkim na dalszym rozwoju całej organizacji. Każdy z elementów tego łańcucha jest niezwykle istotny, bo pozwala generować określoną marżę - warto inwestować w każdy z tych segmentów. To zresztą przekłada się na stabilizację całego koncernu" - dodał.

"Tym, na czym najbardziej nam zależy, jest budowa Hydrokrakingowego Bloku Olejowego, który pozwoli m.in. na wyprodukowanie z półproduktu - frakcji parafinowej - wysokiej jakości bazowych olejów smarowych. Chcemy utrzymać dobrą markę Lotosu, która wywodzi się z baz olejowych" - powiedział.

Grupa nadal poważnie rozważa projekt budowy elektrociepłowni. "Jesteśmy na wczesnej fazie realizacji tego projektu - aktualnie szukamy wykonawcy studium jego wykonalności" - poinformował PAP. Ocenił, że wytwarzanie energii elektrycznej czy ciepła "powinno wpisywać się w portfolio dywersyfikacji produktowej" Lotosu. "Dzięki tej inwestycji zwiększylibyśmy też bezpieczeństwo energetyczne naszego zakładu, który stałby się odporny na wszelkiego rodzaju zaniki napięcia" - dodał.

"Sporo dzieje się też w zakresie poprawy efektywności logistycznej - analizujemy reaktywację projektu budowy terminalu morskiego na Martwej Wiśle, który umożliwi wykonywanie przeładunków komponentów i produktów na własnym nabrzeżu, dywersyfikację kanałów ekspedycji produktów i importu surowców oraz zmniejszenie kosztów". Dodał, że równolegle trwa budowa nowego nalewaka kolejowego, który spółka chce uruchomić pod koniec 2020 r.

Przypomniał, że w grudniu 2019 roku w gdańskiej rafinerii przekazano do użytkowania należące do Projektu Efektywnej Rafinacji (EFRA) instalacje Kompleksu Koksowania - tym samym, wszystkie obiekty Projektu osiągnęły stan eksploatacji.