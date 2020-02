Prezes Organic Farma Zdrowia: 2020 rok to dobry czas dla sklepów specjalistycznych

- Dzięki wytężonej pracy pracowników oraz pomocy dostawców - mimo tej wielkiej katastrofy - sklepy Organic Farma Zdrowia funkcjonowały bez większych zakłóceń. Już po kilku dniach uruchomiliśmy magazyn zastępczy wraz z biurami, a po kilku miesiącach wprowadziliśmy się do nowego, większego i dużo lepiej wyposażonego magazynu oraz do nowych biur dla całej Grupy. Jesteśmy więc w miejscu z większym potencjałem do dalszego rozwoju - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Sławomir Chłoń, prezes Organic Farma Zdrowia.

- O ile rok 2019 zaczął się nie najlepiej to przebiegał i skończył się całkiem dobrze. Po pierwsze odnotowujemy zwiększenie skali działalności. W 2019 roku sprzedaż naszej grupy pierwszy raz w historii przekroczyła 100 mln zł - dodaje.

- Sprzedaż spółki dystrybucyjnej Eko-Wital wyniosła 58,3 mln zł i była zaledwie o 1,2% niższa od tej z 2018 roku, mimo, że dojście po pożarze do pełnej sprawności zajęło 5 miesięcy, natomiast sprzedaż spółki detalicznej Organic Farma Zdrowia w 2019 roku przekroczyła 61 mln zł, co oznacza wzrost o 5,1% w stosunku rocznym, natomiast sprzedaż LfL wzrosła o 6,13% - tłumaczy.

- Było to możliwe dzięki właściwej i stale weryfikowanej strategii, którą opracowaliśmy wspólnie z naszym włoskim inwestorem EcorNaturaSi. Zrewitalizowaliśmy niemal wszystkie nasze sklepy, które obecnie są bardziej przyjazne klientom i lepiej zaopatrzone. Korzystaliśmy przy tym w dużej mierze z włoskich doświadczeń - dodaje.

- Stale poszerzamy ofertę produktową - postawiliśmy na bardzo wysokiej jakości produkty ekologiczne, w szczególności na produkty świeże. Obecnie mamy najszerszą w Polsce ofertę ekologicznych warzyw i owoców, mięsa i wędlin, nabiału, pieczywa, a także dań gotowych, w tym ofertę dań i produktów wegetariańskich i wegańskich. Stawiamy na lokalnych dostawców oraz unikalne na polskim rynku produkty z zagranicy, np. od naszego włoskiego partnera, który blisko współpracuje z trzystoma farmami ekologicznymi i biodynamicznymi - mówi Sławomir Chłoń.

- W grudniu 2019 roku uruchomiliśmy we Wrocławiu Organic market ekologiczny, czyli duży sklep o powierzchni ok. 500 mkw połączony z Bistro. Taki market z powodzeniem od ponad dwóch lat działa w Warszawie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wiemy, że duże, dobrze zaopatrzone sklepy to właściwe rozwiązanie dla handlu produktami ekologicznymi w największych miastach. Takie właśnie placówki będziemy uruchamiać w przyszłości, w każdym dużym mieście Polski. W 2019 roku zamknęliśmy też kilka małych sklepów, które nie spełniały już ani naszych, ani klientów oczekiwań.