Prezes Orlenu: Pierwsza partia płynu do dezynfekcji rąk w drodze do Agencji Rezerw Materiałowych

"Pierwsza partia płynu do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym jest już w drodze do Agencji Rezerw Materiałowych" - oznajmił w piątek na Twitterze szef PKN Orlen. "W obliczu nadzwyczajnej sytuacji nasz zakład @PKN_ORLEN OIL w Jedliczu angażuje wszelkie dostępne środki, by zmaksymalizować poziom produkcji" - dodał Obajtek.

W czwartek PKN Orlen podał, iż w zakładzie jego spółki zależnej Orlen Oil w Jedliczu ruszyła produkcja płynu do dezynfekcji rąk, a "pierwsza partia produktu, w związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku, zostanie wysłana do Agencji Rezerw Materiałowych". Koncern zapowiedział jednocześnie, że w przyszłym tygodniu dostawy produktu będą realizowane na stacje paliw znajdujące się w jego sieci oraz na potrzeby innych podmiotów gospodarczych.

PKN Orlen informował w czwartek, że obecne moce produkcyjne zakładu Orlen OIL w Jedliczu to 750 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk na tydzień, w opakowaniach 5-litrowych. Spółka podała przy tym, że "płyn do dezynfekcji jest wirusobójczy, jego produkcja opiera się na alkoholu etylowym". "Nowy produkt jest już dopuszczony do obrotu decyzją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z kolei alkohol potrzebny do produkcji jest kupowany od dostawców mających certyfikat ECHA wydawany przez Europejską Agencję Chemikaliów" - wyjaśnił płocki koncern.

Zakład produkcyjny Orlen OIL w Jedliczu na co dzień zajmuje się produkcją płynów do spryskiwaczy, płynów chłodniczych, smarów oraz olejów przemysłowych. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, jak informował wcześniej PKN Orlen, "dokonano szybkiego przestawienia linii produkcyjnej tak, aby spółka mogła rozpocząć wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk". Koncern ogłosił w czwartek, że wszystkie dodatkowe zamówienia na płyn do dezynfekcji rąk zbierane są pod adresem: centrala@orlenoil.pl. Zaznaczył, iż zamówienia będą realizowane w zależności od możliwości produkcyjnych.