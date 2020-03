Prezes PKN Orlen: w tym tygodniu ruszy produkcja płynu do dezynfekcji

"Orlen już w tym tygodniu rozpocznie produkcję środków dezynfekujących. Zaczniemy od pół miliona litrów, może jeżeli będzie potrzeba do miliona litrów" - oświadczył Obajtek, odnosząc się do działań podejmowanych w związku z koronawirusem w Polsce. "Już jesteśmy po testach. W tym tygodniu zaczynamy produkcję na szeroką skalę" - dodał.

Obajtek wyjaśnił, że płocki koncern to podmiot, który wraz ze swymi spółkami zależnymi wytwarza, oprócz paliw, także wiele innych produktów, w tym również w segmencie petrochemicznym, które są stosowane w życiu codziennym. Zaznaczył, iż w związku z obecnym zapotrzebowaniem rynku na środki dezynfekujące, podjęto decyzję o przemodelowaniu produkcji w Orlen Oil.

"To jest niesamowity wysiłek, tytaniczna praca z racji tego, że takie zakłady, takie linie, niejednokrotnie buduje się miesiącami. My podjęliśmy się uruchomienia produkcji w ciągu dziesięciu do dwunastu dni" - podkreślił Obajtek. Dodał, że na tej samej linii w Orlen Oil wcześniej wytwarzane były płyny do spryskiwaczy szyb, do których także, jak w przypadku płynu dezynfekującego, dodawany jest alkohol.

Prezes zaznaczył, że koncern dysponuje możliwościami produkcyjnymi, pozwalającymi wytworzyć nawet do 1,5 mln litrów płynu do dezynfekcji, bez konieczności zmniejszania poziomu produkcji płynu do spryskiwaczy szyb, który także powstaje w Orlen Oil. "A jeżeli trzeba będzie, to nawet kosztem płynu do spryskiwaczy będziemy robić to, co jest ważniejsze dla naszego społeczeństwa" - podkreślił.

Ocenił, że uruchomienie w Orlen Oil produkcji płynu do dezynfekcji było możliwe także dzięki pomocy rządu, np. w kwestii akcyzy na spirytus. Przyznał, że PKN Orlen będzie starał się zaproponować cenę produktu w dystrybucji poprzez sieć własną koncernu na takim poziomie, że "będzie to tak naprawdę cena bardzo, bardzo przyzwoita".

"Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów jest również ważne dla naszego koncernu" - oświadczył szef PKN Orlen. Dodał, przy tym, że płocki koncern jest spółką z udziałem Skarbu Państwa, która "ma społeczną odpowiedzialność biznesu". "Każda szanująca się firma tej wielkości musi dbać o swój rynek i musi dbać o swoich klientów. W związku z tym dla nas jest to jedno z ważniejszych wyzwań" - zaznaczył Obajtek, nawiązując do uruchomienia produkcji płynu do dezynfekcji w Orlen Oil. Zapowiedział, że "będą to ilości, które zadowolą polski rynek".