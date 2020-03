Prezes POHiD: Sieci handlowe są otwarte i mają zapewnioną ciągłość dostaw

View this post on Instagram

PepsiCo przejmuje producenta napojów energetycznych Rockstar za 3,85 mld dolarów Amerykański koncern z branży spożywczej PepsiCo w środę ogłosił, że przejmuje producenta napojów energetycznych Rockstar Energy Beverages za 3,85 mld dolarów – podała agencja Associated Press. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie roku.