Prezes UOKiK: mimo koronawirusa zachowajmy spokój i jako konsumenci nie dajmy się wprowadzać w błąd

W rozmowie z PAP prezes UOKiK Tomasz Chróstny ocenił, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z występowaniem w Polsce nowego koronawirusa jest dużo niepewności dla konsumentów. Podkreślił, że powinni oni mieć świadomość tego, że rzetelna informacja pochodząca z sektora publicznego umożliwia uniknięcie wielu pułapek, w tym występujących w relacjach między przedsiębiorcami a klientami.

"Nie dajmy się wprowadzać w błąd i zachowajmy spokój, wiedząc, że mówimy o pewnym okresie przejściowym. Jednocześnie powinniśmy zachować ostrożność, by nie dać się oszukać w sytuacjach, w których po stronie wąskiej grupy przedsiębiorców występuje pokusa nadużycia i pojawiają się oferty wprowadzające w błąd" - powiedział szef UOKiK.

Zaapelował, by "korzystać z różnych ofert, usług czy dostaw produktów w sposób rozsądny, dokonując przemyślanych wyborów". Poinformował, że od zeszłego tygodnia tylko z portalu aukcyjnego Allegro, dzięki współpracy z tą platformą, udało się wyeliminować ok. 40 tys. ofert, które wprowadzały konsumentów w błąd.

"W eliminowaniu ofert pomogła otwarta i aktywna postawa serwisu aukcyjnego. Powielanych jest dużo niezweryfikowanych informacji, które powodują, że konsumenci są zagubieni" - ocenił.

Według niego sytuacja jest szczególna i wymaga dużej elastyczności tak ze strony konsumentów, jak i przedsiębiorców. "Prawa konsumentów są prawami mocnymi i w sytuacji rezygnacji ze świadczenia usług, czy niewywiązywania się z wykonania jakiejś usługi przez przedsiębiorcę, konsument zachowuje swoje prawa m.in. do zwrotu wpłaconych środków" - powiedział prezes UOKiK.

Chróstny zaznaczył, że również w warunkach, kiedy mamy do czynienia z koronawirusem - UOKiK nie pozostawia konsumentów bez wsparcia.

Przypomniał, że na stronie UOKiK konsumenci mają dostęp do infolinii. "infolinia jest dostępna od godz. 8 do godz. 18. Do tego udzielane są porady online pod adresem porady@dlakonsumentow.pl. Kanał telefoniczny jest bardzo ważny, żeby nie wykluczać osób starszych" - wyjaśnił prezes UOKiK.

"Wyjaśniamy pojawiające się wątpliwości natury prawnej - różnymi kanałami odpowiadamy na pytania konsumentów, którzy domagają się np. zwrotu pieniędzy za odwołane usługi, z drugiej strony dostrzegamy po stronie konsumentów przejawy solidarności z przedsiębiorcami " - podkreślił.