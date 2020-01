Przedstawiciel Partners Group będzie nadzorował Żabkę

Pascal Noth, dyrektor zarządzający w Partners Group, wszedł do rady nadzorczej spółki Żabka Polska. Przypomnijmy, że we wrześniu 2019 r. australijski fundusz zakończył proces nabycia udziałów w Żabka Polska. Dla funduszu było to 3 proc. wartości aktywów netto, czyli ok. 23 mln zł.