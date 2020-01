Przepis MAKRO Polska na odpowiedzialny biznes

Wizja przyszłości MAKRO opiera się o ideę angażowania się w odpowiedzialne tworzenie wartości dla ludzi i naszej planety. Strategia zrównoważonego rozwoju sieci hurtowni skupia się natomiast na dopasowywaniu oferty firmy, wspieraniu jej profesjonalnych klientów z sektorów HoReCa i handlu tradycyjnego oraz na poprawianiu skuteczności operacyjnej w obszarze ochrony środowiska naturalnego.

W kontekście oferty MAKRO Polska od lat dba o redukcję odpadów i eliminację zanieczyszczeń. Od 2015 roku firma zredukowała zużycie plastiku o 116 mln ton, w szczególności dzięki systematycznemu zmniejszaniu wielkości butelek wody marki własnej ARO (wraz z korkiem). Tylko w ubiegłym roku finansowym firma zredukowała o około 8 tys. ton zużycie surowców m.in. papieru, drewna, folii, baterii oraz metalu do produkcji sprzedawanego wolumenu produktów.

MAKRO prowadzi politykę środowiskową dotyczącą materiałów opakowaniowych, rezygnując m.in. w przypadku produktów marki własnej z folii PCV. Wchodzący w skład folii polichlorek winylu stanowi bowiem szkodliwe tworzywo zakłócające proces przetwarzania tworzyw sztucznych. We wrześniu br. wprowadzono także papierowe opakowania dla świeżych ziół w doniczkach – bazylii oraz mięty – zmniejszając tym samym o 3 tony rocznie produkcję plastiku. Z kolei jednym z rozwiązań i udogodnień ekologicznych, które firma planuje wprowadzić w następnym roku, są doniczki na zioła wykonane z bryły korzeniowej.

Certyfikacja w zakresie zrównoważonego rybołówstwa jest zgodna z systematycznie wdrażanymi przez MAKRO założeniami „Polityki Rybnej” METRO GROUP. Wsparcie przez MAKRO Polska zrównoważonego połowu ryb, polegającego na prawidłowym i bezpiecznym rybołówstwie, ma umożliwić stworzenie warunków sprzyjających do odnowienia ich populacji. Przejrzysty system dostaw ryb i produktów z morza do hal przekłada się na jakość dostarczanych produktów. Gwarancja legalnych, dopuszczalnych połowów spełnia nie tylko wymagania bezpieczeństwa żywności, ale również standardy socjalne.

W ramach Polityki Papieru i Drewna MAKRO dąży do tego, aby wszystkie produkty marki własnej sieci pochodziły z recyklingu lub posiadały certyfikaty FSC (Forest Stewardship Council) lub PEFC (Program for the Endorsement of Forest), potwierdzające odpowiedzialne źródło pochodzenia surowca drzewnego, użytego do jego produkcji.

W ramach obszaru efektywności operacyjnej MAKRO Polska troszczy się o zmniejszenie ilości zużywanych zasobów – wody i energii elektrycznej. Wprowadzenie ograniczeń w zakresie chłodzenia, klimatyzacji i ogrzewania hal, przeprowadzenie wymiany oświetlenia na energooszczędne, wykorzystanie resursów wodnych do celów sanitarnych oraz zbudowanie zbiorników retencyjnych –to jedynie niektóre z rozwiązań w ramach polityki środowiskowej, które wprowadziła sieć w 2018 roku.