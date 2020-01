PSH Lewiatan: Stawiamy na nowoczesne szkolenia pracowników

- Lewiatan to trzecia co do wielkości sieć handlowa i największa sieć franczyzowa w Polsce. Obecnie zatrudnia ponad 30 000 pracowników. Sieć nie rekrutuje bezpośrednio, jednak Lewiatan inwestuje w nowoczesne narzędzia do edukacji, wspierając tym samym swoich franczyzobiorców

w prowadzeniu ich biznesu - informuje PSH Lewiatan.

- Sieć handlowa stawia na nowoczesne szkolenia, które wspierają rozwój biznesu oraz osobiste kompetencje pracowników. Głównym narzędziem, które wykorzystuje sieć jest wewnętrzna platforma Centrum Edukacyjne Lewiatana (CEL), która oferuje m.in. szkolenia online z różnych dziedzin. Jak dotąd na platformie CEL ukończono 400 000 certyfikowanych kursów - dodaje.

- W drugim kwartale 2020 roku planujemy start nowej wersji platformy CEL, która będzie nowocześniejsza i bardziej spersonalizowana zgodnie z potrzebami naszych pracowników. Nie zapominamy też o przedstawicielach młodszego pokolenia, dlatego wykorzystamy np. rozwiązania z obszaru grywalizacji, czyli szkoleń w formie gier - mówi Robert Rękas, członek zarządu Lewiatan Holding S.A.

Lewiatan inwestuje także w rozwój kompetencji kadry menedżerskiej. Inicjatywa „Skuteczny szef 2.0.” to certyfikowany kurs, który ma na celu pogłębienie kompetencji menedżerskich pracowników Sieci.

- Inwestycje w ludzi przynoszą realne efekty i są widoczne w dynamice zatrudnienia Sieci. Ważnym aspektem naszych działań jest również dbanie o przyjazne środowisko i atmosferę pracy. Staramy się stale działać w tych obszarach - dodaje Robert Rękas, członek zarządu Lewiatan Holding S.A.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan zrzesza około 3 200 placówek handlowych. Wśród nich jest około 455 supermarketów (powyżej 300 m2), ponad 1895 dużych sklepów, blisko 800 placówek średniej wielkości oraz około 30 małych sklepów. Łączne obroty w 2018 roku przekroczyły 12,5 mld zł.