PSH Lewiatan wprowadza ekologiczne opakowania na zakupy

Domy mieszkalne z piwem w kranie, czyli nowy pomysł Janusza Palikota Janusz Palikot powołał nową spółkę Tenczynek Bezalkoholowe, która będzie produkować piwo bezalkoholowe. Ale nie tylko. Spółka ma też w planach budowę domów, gdzie w kranach oprócz wody będzie płynęło piwo. To pierwszy taki projekt w Europie Środkowo-Wschodniej. @januszpalikot @browartenczynek #januszpalikot #tenczynek #browartenczynek #piwo #browar #piwarzemieślnicze #browaryrzemieślnicze #nieruchomosci #dom #domy #branzapiwna #piwowkranie #branzaspozywcza #portalspożywczy #artykul