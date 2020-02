PSH Lewiatan z pierwszym samoobsługowym sklepem

Wyróżnikiem samoobsługowego sklepu Lewiatan jest fakt, że urządzenie oferuje szeroki wybór produktów. Jest w stanie pomieścić do 200 produktów z różnych kategorii, w tym nabiału, mięsa, słodyczy, pieczywa czy napojów. Urządzenie posiada regulowany system chłodzenia, dzięki czemu jest przystosowana do przechowywania jaj czy produktów mlecznych.

O dostępność towarów w całodobowym sklepie dbają pracownicy sklepu stacjonarnego Lewiatan, przy którym działa urządzenie. Dzięki temu klienci mają gwarancję, że produkty są dostępne i świeże. Automat wyposażony jest także do przygotowywania ciepłych napojów: kawy, herbaty i czekolady. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie to 3,4 x 1,2 m.

– W odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się trend convenience wdrażamy rozwiązania technologiczne, które zwiększają efektywność pracy sklepów oraz odpowiadają na potrzeby klientów, którzy chcą robić zakupy wygodnie – blisko domu, w dogodnych godzinach. Dlatego jako sieć rozwijamy przyjazne i bliskie sklepy, a w naszej strategii działania silnie stawiamy na dopasowanie do lokalnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów – podkreśla Robert Rękas, Członek Zarządu Lewiatan Holding.

Nowatorski projekt sklepu samoobsługowego powstał z inicjatywy Państwa Alicji i Wiktora Wieleckich z Krakowa, a jego rozwój wspierany jest przez Spółkę Regionalną Lewiatan Małopolska oraz Centralę Lewiatan Holding. – Uważnie analizujemy zgłaszane przez naszych franczyzobiorców inicjatywy i wspieramy ich w realizacji pomysłów na rozwój biznesu. Wspólnie z Centralą Lewiatan Holding pomagamy wdrożyć innowacyjne rozwiązania, by w praktyce przetestować ich działanie, udoskonalić i uruchomić w większej liczbie placówek. Wierzymy, że samoobsługowy sklep, który od stycznia działa w Krakowie, będzie inspiracją dla innych naszych franczyzobiorców. Zachęci ich do wykorzystania tego rozwiązania w swoim sklepie, ale też do zgłaszania własnych pomysłów. Zainteresowanie sklepem samoobsługowym jest spore i planowane jest wdrożenie go w kolejnych placówkach sieci – zaznacza Kazimierz Mars, Wiceprezes Zarządu Lewiatan Małopolska.

Obsługa urządzenia jest bardzo prosta i intuicyjna w oparciu o multimedialny panel dotykowy. Najnowsze technologie, zastosowane w samoobsługowym sklepie Lewiatan, ułatwiają cały proces zakupowy. – Za pomocą delikatnie działającego taśmociągu zamówiony produkt jest wprowadzany do specjalnej windy, która gromadzi zakupione produkty i dostarcza je do okienka, w którym wydawane są zakupy. Produkty, które łatwo uszkodzić, np. jajka czy produkty w szklanych opakowaniach, również są bezpieczne w drodze do okienka – tłumaczy Kazimierz Mars.

Sklep samoobsługowy działa przy stacjonarnej placówce sklepu Lewiatan przy ul. 29 listopada 57-59 w Krakowie.