Raport: 38% internautów wciąż nie kupuje online

Jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” aż 62% internautów to e-konsumenci. Medal ten ma jednak i drugą stronę – 38% użytkowników sieci nie dokonało nigdy internetowej transakcji. To mniej, niż rok wcześniej (44%), jednak odsetek ten wciąż jest znaczący. Co powstrzymuje Polaków od zakupów online i co mogłoby ich do nich zachęcić?