Raport: W sklepach rośnie liczba promocji na rum i gin

Prezes Organic Farma Zdrowia: 2020 rok to dobry czas dla sklepów specjalistycznych Rok 2019 był dla grupy Organic Farma Zdrowia czasem wielkich wydarzeń, zwłaszcza z początku i końca roku. Ostatniego dnia stycznia, w ogromnym pożarze spłonęły całkowicie biuro i magazyn centralny Grupy znajdujący się w centrum logistycznym na Żeraniu w Warszawie - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Sławomir Chłoń, prezes Organic Farma Zdrowia.