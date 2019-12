Resort rozwoju: dane o sprzedaży lepsze od oczekiwań; w grudniu tempo jeszcze przyspieszy

Dane o sprzedaży detalicznej w listopadzie br. były lepsze od oczekiwań resortu, a w grudniu tempo sprzedaży przyspieszy do ok. 6 proc. rok do roku - komentuje piątkowe dane GUS o sprzedaży detalicznej Ministerstwo Rozwoju (MR).