Rośnie liczba Azjatów zatrudnianych w Polsce

W sumie o pozwolenie na pracę w Polsce starali się obywatele ponad 40 krajów azjatyckich. Eksperci Personnel Service wskazują, że w 2020 roku pracodawcy nadal będą sięgali po kadrę z Azji, ze względu na rosnące trudności z rekrutacją pracowników z Ukrainy.

W 2019 roku wydano ponad 330 tys. zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy. To o 38% więcej niż rok wcześniej. Prawie 69 tys. zezwoleń trafiło z kolei w ręce obywateli krajów azjatyckich. Skala jest zdecydowanie mniejsza, ale również mamy do czynienia z tendencją wzrostową. W porównaniu do 2018, w minionym roku firmy w Polsce zatrudniły o 18% więcej pracowników z Azji.

- Rekrutacja ukraińskich pracowników staje się coraz trudniejsza. Polska nie oferuje tak wysokich pensji jak Niemcy czy Czechy, a dodatkowo, od marca 2020 roku w Niemczech otworzono granice dla specjalistów spoza Unii Europejskiej. To wszystko sprawia, że polskim pracodawcom może być trudniej o Ukraińców. Dlatego to z krajów azjatyckich, mimo większych różnic kulturowych i geograficznych, będą ściągani pracownicy. Czynnikiem, który może to spowolnić jest większa rezerwa pracodawców dotycząca tworzenia nowych miejsc pracy w związku ze spowolnieniem gospodarczym – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service.

Nepal ciągle na czele, Gruzja „wskoczyła na podium”

W 2018 roku Nepalczycy otrzymali 19,9 tys. zezwoleń na pracę w Polsce. Rok później liczba wydanych dokumentów dla tej narodowości zmniejszyła się ponad dwukrotnie (9,2 tys.), ale Nepalczykom udało się utrzymać pierwsze miejsce wśród Azjatów poszukujących pracy w Polsce. Na drugim miejscu (podobnie jak w 2018 roku) znaleźli się Hindusi – 8 tys. z nich otrzymało pozwolenie na pracę w Polsce (podobna liczba jak rok wcześniej). Podium w 2019 roku zamykają Gruzini – 7,4 tys. osób otrzymało zezwolenie na pracę. Z trzeciego miejsca Gruzini „zepchnęli” Bangijczyków, którzy w tym roku otrzymali 6,9 tys. zezwoleń, w porównaniu do 8,3 tys. w 2018 roku.

Największy „przyrost” w stosunku do poprzedniego roku, zaliczyły takie kraje jak Gruzja (4,7 tys. więcej), Filipiny (4,3 tys. więcej) i Uzbekistan (3,7 tys. więcej). Co ciekawe, do grona azjatyckich państw, których obywatele ubiegali się o pozwolenie na pracę w Polsce, dołączył w 2019 roku Bahrajn. W porównaniu do zestawienia z 2018 roku na liście zabrakło z kolei przedstawicieli Omanu i Bhutanu.

Azjaci czy Ukraińcy – kto ma przewagę na polskim rynku pracy?