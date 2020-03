Rossmann otwiera regionalny hub dystrybucyjny w Jankach

Rossmann posiada główne centrum dystrybucyjne w Łodzi oraz dwa regionalne centra dystrybucji - w Grudziądzu i Pyskowicach. Hub dystrybucyjny Rossmann w Panattoni Park Warsaw South Janki będzie działał w modelu cross-dock i obsługiwał rynek Warszawy i okolic. Firma zajmie 3 480 mkw. powierzchni magazynowej oraz 120 mkw. powierzchni biurowej w centrum dystrybucyjnym w Jankach.

– Hub dystrybucyjny dla aglomeracji warszawskiej wpisuje się w naszą strategię sprawnej obsługi logistycznej sieci sklepów, którą co roku dynamicznie powiększamy. Warszawa to dla nas kluczowy rynek. Zależało nam na obiekcie, który pozwoli na realizację dostaw w krótkich oknach czasowych za pomocą aut dostawczych. Po analizie dostępnych na rynku propozycji zdecydowaliśmy się na magazyn Panattoni w Jankach, ze względu na lokalizację i bardzo dobrze dopasowany do naszych potrzeb layout modułu – mówi Dominik Pająk z firmy Rossmann.

– Klient poszukiwał miejsca na magazyn typu cross-dock, który zapewniłby sprawny przepływ jednostek wysyłkowych w magazynie i umożliwił obsługę jednocześnie dużej liczby samochodów dostawczych. Unikatowy moduł w Panattoni Park Warsaw South Janki wyposażony w 14 doków i 2 bramy z poziomu zero oraz dodatkowo płytka, jak na standard obiektów logistycznych, powierzchnia pozwala na szybki obrót towarów i rozdysponowanie go do mniejszych samochodów w bardzo krótkim czasie – dodaje Danuta Dzierżak z AXI IMMO.

– Z pewnością lokalizacja centrum dystrybucyjnego Panattoni Park Warsaw South Janki jest jednym z jego głównych atutów. Położenie przy węźle „Janki” na drodze ekspresowej S8 łączącej drogę ekspresową S2 z drogą krajową nr 7 stwarza optymalne warunki dla dystrybucji na terenie aglomeracji warszawskiej jednocześnie gwarantując szybkie połączenie drogowe z regionem Polski Centralnej. Cieszymy się, że firma Rossmann dołączyła do grona naszych najemców – dodaje Olga Wałkiewicz z Panattoni Europe.

Panattoni Park Warsaw South Janki to park magazynowy o łącznej powierzchni ponad 70 500 mkw. Składający się z 2 nowoczesnych budynków magazynowych oferujący najwyższą jakość powierzchni magazynowo- biurowej, dostosowanej do potrzeb klientów z różnych branż. Położenie parku dystrybucyjnego bezpośrednio przy węźle „Janki” drogi ekspresowej S8 łączącej drogę ekspresową S2 z drogą krajową nr 7 w kierunku Krakowa i Słowacji – stwarza optymalne warunki dla dystrybucji na rynek Warszawy, Polski Centralnej, a także całej Europy. Park wyposażony jest w place manewrowe, oferuje także całodobową obsługę obiektu. W pobliżu znajdują się linie komunikacji publicznej.