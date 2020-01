Rossmann wyda 200 mln euro na 200 nowych sklepów

View this post on Instagram

Lotte Wedel ocenia, że zaczyna mu brakować mocy produkcyjnych, dlatego podjęta została decyzja o inwestycjach w infrastrukturę. Decyzja co do nowego zakładu poza Warszawą zostaje odsunięta na lata 2024-2025, a możliwości jest kilka, w tym akwizycja. Lotte Wedel nie wyklucza też przejęć poza Polską - mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Lotte Wedel 👈 . @e.wedel #wedel #czekoladawedla #slodyczewedla #slodycze #czekolada #wywiad #sweets #chocolate #interview #manda #aquisition #przejecia #portalspozywczy