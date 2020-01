Rynkowa wartość Amazona ponownie przekroczyła 1 bln USD

W piątek Amazon dołączył do Apple'a, Microsoftu i Alphabetu - jedynych amerykańskich firm, których wartość giełdowa przekroczyła bilion USD.

Akcje koncernu w porannym obrocie w piątek wzrosły o ponad 8,5 proc. przy wartości 2,2 tys. dolarów za akcję na otwarciu, a kapitalizacja rynkowa spółki wyniosła około 1,02 bln dolarów.

Wyniki Amazona za czwarty kwartał 2019 r. pokazały opłacalność inwestycji w rozwój usługi jednodniowych przesyłek. Jak zauważyło CNBC, rozwiązanie to przekonało klientów do większej liczby świątecznych zakupów. Spółka odnotowała w okresie październik-grudzień 2019 r. zysk na poziomie 6,47 dolara na akcję, co znacznie przekroczyło prognozowany zysk 4,03 dolara za akcję.

Koncern z branży handlu detalicznego online przedstawił w czwartek także optymistyczne prognozy na pierwszy kwartał 2020 r. i poinformował, że z usługi Amazon Prime korzysta 150 mln aktywnych członków.