Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu łączy system edukacji z rynkiem pracy

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu kontynuuje działania Sektorowej Ramy Kwalifikacji Handlu, która powstała w październiku 2018 roku. Projekt jest realizowany przez konsorcjum:

Lidera Projektu – Krajową Izbę Gospodarczą Centrum Promocji

Krajową Izbę Gospodarczą

Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego

Krajowy Związek rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOŁEM we współpracy ze Szkołą Główną Handlową.

W handlu funkcjonuje blisko milion przedsiębiorstw, które stanowią 22,8 proc. ogółu firm w Polsce. W 2019 r. w obszarze handlu pracowało ponad 2360 tys. osób, czyli 14,8 proc ogółem pracujących w kraju. Działalność handlowa przenika wszystkie sektory gospodarki i łączy je siecią wzajemnych powiązań. Niestety można zauważyć rozbieżności między kompetencjami pracowników a wymaganiami pracodawców w handlu. Dlatego Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu pracuje m.in. nad tym, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

Wśród zadań, jakie postawiła sobie SRKH, są m.in.:

rekomendowanie rozwiązań i zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy,

włączenie Sektorowej Ramy ­Kwalifikacji w Handlu do ­Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

współpraca w zakresie ­porozumień edukacyjnych,

określenie obszarów badawczych odnoszących się do ­kompetencji w sektorze, w którym działa Rada,

przekazywanie informacji o ­zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych i rynku pracy,

przekazywanie ­informacji o ­potrzebach danego sektora w obszarze kompetencji do ­partnerów społecznych identyfikujących ­potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw,

opracowanie i ­aktualizacja ­rekomendacji dotyczących ­zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze,

uwzględnienie sytuacji ­pracowników znajdujących się w ­najtrudniejszej sytuacji na rynku ­pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach.

Katalizatorem tych wszystkich działań będzie Sektorowa Rada ds. ­Kompetencji w Handlu, odpowiedzialna za współpracę z pracodawcami i jednostkami ­edukacji formalnej i pozaformalnej oraz za wyznaczanie kierunku zmian.

- SRKH powinna przyczynić się do poprawy otoczenia prawnego regulującego funkcjonowanie podmiotów sektora handlu. Powinna też ułatwić rozwiązywanie kwestii dostępu do rynku niektórych kategorii firm i pracowników, np. pracowników 50 plus, osób niepełnosprawnych czy spoza Polski - informują eksperci Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu.