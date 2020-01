Seniorzy aktywni w internecie, ale czy bezpieczni?

- Niewykluczone, że część swoich kredytów seniorzy zaciągali on-line, bo jak potwierdzają badania, aż 81% internautów w wieku 60-69 lat korzysta z bankowości internetowej. Osoby z tego pokolenia charakteryzuje jednak niepokojąca cecha: starsi są najbardziej niechętną grupą wiekową, by płacić za swoje bezpieczeństwo w sieci - podaje Biuro Informacji Kredytowej.

Mamy coraz większą wiedzę na temat zagrożeń i skutków kradzieży tożsamości, wymienia je niemal co drugi internauta (49%) w badaniu, zrealizowanym na zlecenie BIK. Polacy wiedzą, czym może skutkować kradzież danych, jako najpowszechniejsze ich zdaniem zagrożenia wskazują m.in. wyłudzenia kredytów (58%), kradzież pieniędzy z konta (54%), wyłudzenie abonamentu (39%).

Duże obawy respondentów nie idą jednak w parze z odpowiednimi zabezpieczeniami – niemal co piąty internauta (17%) nie stosuje haseł w urządzeniach, aplikacjach, serwisach. Aż 22% nie zmienia hasła do konta bankowego, a 27% robi to raz w roku lub rzadziej.

- Niski priorytet w zakresie przywiązywania wagi do ochrony swoich urządzeń i finansów wśród osób starszych może być skutkiem braku świadomości skali zagrożeń. Przyczyna niechęci do stosowania zabezpieczeń może wynikać z braku wystarczającej wiedzy na ten temat, a także z ostrożności w wydawaniu nawet niewielkich sum na usługi, które oferują automatyczną ochronę 24 h na dobę, przez cały rok – mówi Alina Stahl, dyrektor ds. PR i Komunikacji w Grupie BIK.

- Przykładem takiego narzędzia są Alerty BIK, dzięki nim dowiemy się od razu o próbie wyłudzenia kredytu na nasze dane, mamy szansę zapobiec kłopotom i szybko zareagować. Wystarczy założyć konto na bik.pl i aktywować usługę – to naprawdę niewiele w porównaniu do spokoju i bezpieczeństwa, jakie można zyskać. Oszczędzanie na bezpieczeństwie jest zatem pozorne, może skutkować problemami zwłaszcza, gdy idzie w parze ze zbytnią łatwowiernością i beztroską w surfowaniu w Internecie - dodaje Alina Stahl.

Aktywność złodziei danych uświadamiają statystyki z bazy Systemu Dokumenty Zastrzeżone. W ostatnim kwartale 2019 r. odnotowano 1 231 prób wyłudzeń kredytów, które podejmowane były 13 razy dziennie.