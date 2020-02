Shell rusza z nową kampanią reklamową oferty spożywczej

Za przygotowanie kampanii odpowiada agencja Kamikaze. Kampania wizerunkowa (z elementami sprzedażowymi) ma na celu komunikację produktów spożywczych deli by Shell na stacjach tej marki w całej Polsce oraz w internecie.

Komunikaty bazują na grach słownych nawiązujących do głównych cech i benefitów produktów z prezentowanej oferty deli by Shell (np. “Dolce Wita – wybierz pyszną focaccię i przywitaj smak we włoskim stylu” czy “Wołowy i gotowy – taki jest nasz burger ze świeżymi warzywami” albo po prostu “Zatankuj kawkę”).