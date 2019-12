Sieci handlowe w Polsce: Która generuje największe przychody, która ma zyski, a która straty?

View this post on Instagram

Furorę w Polsce, podobnie jak za granicą, robią wina musujące. Odnotowują one najszybszy wzrost. A wszystko za sprawą prosecco, po które polscy konsumenci bardzo chętnie sięgają, zwłaszcza w okresie świątecznym oraz podczas szampańskiej zabawy sylwestrowej 🍾🍾🍾 . #wina #wine #szampan #winomusujace #winomusujące #champagne #prosecco #proseccotime #proseccowine #sylwestra #sylwester2019 #sylwester #newyeareve #partytime #party #bal #zabawa #letsgetparty #portalspozywczy