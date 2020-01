Silne wzrosty na rynku akcji; ze spółek WIG20 najwięcej zyskał Dino Polska

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,2 proc. do 2.194,42 pkt., WIG zwyżkował 0,9 proc. do 59.275,02 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 4.056,48 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,1 proc. do 12.430,57 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 933 mln zł, z czego 822 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Podczas poniedziałkowej sesji zwracały uwagę obroty na akcjach spółek o największej wadze w indeksie WIG20 (PKO BP, PKN Orlen, PZU, CD Projekt i Bank Pekao) - na papierach czołowej piątki pod tym względem wygenerowano obroty, stanowiące ok. 65 proc. obrotów na całym indeksie.

WIG20 rozpoczął sesję powyżej piątkowego zamknięcia i po ustanowieniu minimum sesyjnego ok. godz. 10.00 wszedł w fazę wzrostów, które trwały do końca sesji.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA dominowały wzrosty - najsilniejsze, obok Warszawy, wystąpiły na giełdzie stambulskiej, gdzie BIST100 zwyżkował o 1,3 proc.

DAX spadł 0,31 proc., a S&P500 zwyżkował 0,38 proc. o godz. 17.10.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska - o 6,1 proc., PZU - o 2,2 proc. i CD Projekt - o 2,0 proc. Zwyżkował również kurs PKN Orlen - o 1,0 proc.

Kurs Dino Polska był bliski ustanowienia historycznego rekordu - spółce udało się tego dokonać tymczasowo w końcówce sesji.