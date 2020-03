Siostrzana spółka Lidla i Kauflandu chce przejąć śląską firmę Komart zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych

Do UOKiKu trafił wniosek ws. przejęcia kontroli nad Komart sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przez PreZero International GmbH z siedzibą w Neckarsulm, Niemcy.

PreZero należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.

Marka oficjalnie weszła do Polski w styczniu 2019 r. poprzez przejęcie firmy Toensmeier. Około 3 000 pracowników firmy Toensmeier, która zatrudnia również ponad 1000 osób w Polsce, zostało przejętych latem 2018 roku.

