Sklep Tesco we Wrocławiu zmieni szyld na Carrefour

Do UOKiK wpłynął wniosek w sprawie nabycia przez Carrefour Polska części mienia Kasama Investments. Jeśli UOKIK wyrazi zgodę na koncentrację, to sklep w CH Magnolia Park we Wrocławiu zmieni szyld na Carrefour.