Sklepy bezobsługowe: Trend wspierany przez postęp technologiczny

Dzięki rozwojowi nauki i wdrażaniu wyników jej badań do biznesu, w branży retail pojawiają są coraz nowocześniejsze rozwiązania. Jednym z takich przykładów są sklepy bezobsługowe. Czy mają szansę na szybki rozwój w naszym kraju? Obecnie to niszowy trend, ale Polacy lubią innowacje i szybko je przyjmują, a sklepy autonomiczne oparte są na takiej technologii, która projektowana jest z myślą o szybkiej adaptacji w społeczeństwie. To sprzyjające warunki, aby tego typu sklepy cieszyły się coraz większą popularnością.

Oto wybrane przykłady sklepów bezobsługowych:

Sklepy marki Take&GO

Poznańska firma Surge Cloud, która specjalizuje się w procesach cyfrowej transformacji dla punktów sprzedażowych od niedawna otwiera w Polsce sklepy bezobsługowe Take&GO. Pierwszy z jej sklepów ruszył w czerwcu 2019 roku w Poznaniu przy ulicy Półwiejskiej. Drzwi do sklepu otwierane są przy pomocy aplikacji mobilnej, dzięki której klient może się "zameldować", a po dokonaniu zakupów "wymeldować". W sklepie został wdrożony system identyfikacji radiowej (RFID), a płatności są dokonywane za pomocą systemu PayPass.

Po sukcesie pierwszego marketu, twórcy marki otworzyli w grudniu 2019 r. drugi sklep - przy ulicy Katowickiej 67B w Poznaniu, by sprawdzić jak nowatorska formuła sklepu jest odbierana przez mieszkańców osiedli.

— Rozwijamy się świadomie – otwierając pierwszy sklep chcieliśmy zdobyć zaufanie klientów i pokazać im zupełnie nową formułę zakupów. To zgodnie z przewidywaniami nam się udało i jesteśmy więcej niż zadowoleni z wyników. Lokalizacja w centrum spotkała się z dobrym odbiorem, wśród śpieszących się Poznaniaków i turystów. Teraz chcemy dotrzeć do innego typu konsumenta i otwieramy pierwszy sklep osiedlowy. Z naszych badań wynika, że format sprawdzi się również w takim otoczeniu, więc jest to naturalny kierunek rozwoju sieci. Jeśli zaś chodzi o plany na przyszłość, to jeszcze w tym roku zamierzamy otworzyć trzeci lokal — mówił Marcin Dąbrowski, Prezes Zarządu Surge Cloud, twórców Take&GO.

Do końca marca 2020 twórcy zamierzają otworzyć 4 działające lokalizacje, natomiast do końca 2020 planowanych jest więcej sklepów — głównie w Poznaniu i Warszawie.

Sklep sieci Carrefour

Sieć Carrefour uruchomiła w grudniu 2019 roku pierwszy sklep w innowacyjnym formacie samoobsługowym. Sklep zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Światowida 18 i oferuje 24 h i 7 dni w tygodniu 170 referencji, w tym produkty świeże. Nowy format adresowany jest do mieszkańców Białołęki poszukujących artykułów pierwszej potrzeby oraz tzw. klientów trafficowych.