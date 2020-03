Solidarność apeluje o skrócenie godzin otwarcia sklepów

O ile nie kwestionujemy, że zasadne jest funkcjonowanie placówek zabezpieczających potrzeby ludności, szczególnie wobec narastającej sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie możliwości zakupu produktów pierwszej potrzeby, o tyle organizacja pracy zatrudnionych powinna się odbywać w warunkach odmiennych niż do tej pory. Zaproponowane przez nas propozycje zapisów

w tzw. specustawie nie wpłyną negatywnie na kondycję ekonomiczną przedsiębiorców reprezentujących branżę handlu, która od lat notuje coraz wyższe wskaźniki zysku. Chodzi wyłącznie o czasowe rozwiązanie, którego celem będzie ochrona zarówno pracowników, jak i klientów oraz dostawców przed zagrożeniem - czytamy w oświadczeniu Solidarności.

Związkowcy proponują, aby w placówkach handlowych w okresie obowiązywania ustawy wymiar czasu pracy pracownika nie mógł przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy niezależnie od obowiązujących u pracodawcy systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych z wyłączeniem placówek, w których zakaz nie obowiązuje.

Solidarność chce, aby w placówkach handlowych, o których mowa w Ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466) w okresie obowiązywania ustawy wprowadzono limity klientów i dostawców przebywających w tym samym czasie w placówce według następującego algorytmu:

-w placówkach małych – do 5 klientów i dostawców

-w placówkach dyskontowych– do 20 klientów i dostawców

-w placówkach wielkopowierzchniowych– do 50 klientów i dostawców

Nadzór nad ilością klientów i dostawców powierza się pracodawcy.

