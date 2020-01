SPAR Group chce mieć 400 sklepów w Polsce. "To realne"

Górnicka przypomina, że z wypowiedzi przedstawicieli SPAR Group wynika, że spółka chce rozwijać się w Polsce głównie poprzez franczyzę.

- Warto podkreślić, że dzięki obecności dużej liczby niezależnych sklepów, które chętnie wchodzą w kooperację z silnym partnerem, model franczyzowy w Polsce przyjął się bardzo dobrze. Niezależne sklepy czy małe sieci widzą, że przyłączenie się do sieci franczyzowej stanowi warunek konieczny aby nie tylko przetrwać, ale rozwijać biznes. Do dziś na naszym rynku jest bardzo dużo niezależnych sklepów spożywczych czy małych sieci po 2-3 sklepy, co umożliwia szybką ekspansję właśnie w modelu franczyzowym - mówi.

Ekspertka ocenia, że dotychczasowe posunięcia SPAR Group świadczą o tym, że firma traktuje polski rynek poważnie i chce zadomowić się tu na stałe.

- Spółka zebrała bardzo silną ekipę menedżerską. Nie bez znaczenia jest to, że firma jest już obecna w naszym regionie, gdzie proponuje bardzo ciekawy koncept sklepów – nieduży supermarket oferujący wszystkie podstawowe produkty w atrakcyjnych cenach, ale już nie dyskont. Firma zdecydowała się na wejście do Polski poprzez przejęcie sieci Piotr i Paweł – daje to dostęp do wielu bardzo atrakcyjnych lokalizacji, ale też powoduje konieczność uporania się ze spadkiem w postaci długów i nadszarpniętych relacji z dostawcami, a także utraconym zaufaniem klientów - wskazuje

