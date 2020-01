Sprawa Biedronki i jej dostawców nadal w toku

- Postępowanie wobec Jeronimo Martins Polska w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową jest w toku. Właściciel sieci Biedronka ustosunkował się do postawionego mu zarzutu. W październiku ubiegłego roku jedna z organizacji społecznych złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony. Wniosek został rozpoznany negatywnie, jednak zwróciliśmy się do organizacji o podzielenie się wiedzą o sprawie. Analizujemy stanowisko Jeronimo Martins Polska w kontekście posiadanych dokumentów i planujemy zbieranie dalszego materiału dowodowego - informuje nas Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

W październiku media podawały, że Stowarzyszenie "Stop Wyzyskowi - Biedronka" poinformowało o przystąpieniu do postępowania UOKiK wobec Jeronimo Martins Polska dotyczącego nadużywania przewagi kontraktowej. Organizacja zrzesza byłych pracowników i dostawców firmy, którzy uważają, że Biedronka działała na ich szkodę. Prezes stowarzyszenia Edward Gollent w komunikacie z 9 października twierdził, że "właściciel Jeronimo Martins Polska i zarząd JMP w Polsce wielokrotnie byli informowani przez stowarzyszenie o nieuczciwych praktykach wobec dostawców i pracowników".

Więcej na dlahandlu.pl