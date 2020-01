Średnie ceny badanych produktów FMCG w 2019 r. stabilne, skoki cen silnie uzależnione od polityki danej sieci

SPAR Group chce mieć 400 sklepów w Polsce. "To realne"

Średnia wartość grudniowego koszyka zakupów wyniosła 228,49 zł, a więc w przybliżeniu tyle samo co przed miesiącem (zaledwie o 0,39 zł więcej). Koszyk skomponowany wyłącznie z najdroższych produktów podrożał względem listopada o 3,8 zł (z 316,04 zł w listopadzie do 319,83 zł w grudniu). Ale wzrosła też o blisko 5 zł wartość koszyka produktów najtańszych (z 156,73 zł do 161,7 zł). Rozbieżność cenowa zestawienia produktów najtańszych i najdroższych pozostaje więc nadal niemal dwukrotna (w grudniu nieznacznie mniejsza).

Wyniki kwartalne (Q4):

Czwarty kwartał 2019 r. przyniósł z jednej strony 2,4-procentową obniżkę cen średnich w tradycyjnych kanałach sprzedaży, ale jednocześnie 2,6-procentową zwyżkę średniej wartości koszyka skomponowanego z produktów zakupionych wyłącznie online. Wartość przeciętnego koszyka nie uległa więc znaczącej zmianie kwartał do kwartału, ale w Q4 zwiększył się rozdźwięk cenowy między tradycyjnymi kanałami sprzedaży (średnio 226,15 zł) a e-grocery (261,23 zł) – tym samym wynosiła ona w Q4 ponad 15,5 proc., podczas gdy w Q3 było to niecałe 10 proc.

Wyniki roczne (Q2-Q4):

Najdroższych zakupów w sieciach tradycyjnych dokonywaliśmy w trzecim kwartale 2019 r. (Q3), a więc drugim objętym badaniami ASM SFA. Czas największego wzrostu cen przypadł na miesiące letnie, czyli sezon wakacyjny. Niezmiennie przez cały okres badania najdroższe były zakupy online, a najtańsze, w uśrednieniu, w tradycyjnym sklepie Auchan. Najstabilniejsze pod względem cokwartalnego średniego poziomu cen były w 2019 Selgros, Carrefour i Kaufland. Lidl, w pierwszej połowie roku regularnie utrzymujący się w okolicach mediany badania, w drugiej części 2019 wywindował ceny w górę, w czwartym kwartale będąc drugim najdroższym sklepem stacjonarnym.

Podsumowanie:

W kwartalnym i rocznym zestawieniu wyników naszych badań cen koszyka zakupowego wyraźne są zależności od polityki cenowej i promocyjnej poszczególnych sieci (a promocje z kolei zależne są od sezonowości występowania produktów). Dlatego też, w szerokiej, rocznej perspektywie ceny badanych produktów nie zmieniły się drastycznie (mimo iż według danych GUS, w skali roku inflacja wyniosła 2,3 proc.).