Stokrotka wdraża środki bezpieczeństwa i skraca godziny funkcjonowania sklepów

Stokrotka we wszystkich obiektach wprowadziła dodatkowe kontrole czystości i dostępności środków higienicznych. Ponadto w sklepach regularnie dezynfekuje się klamki, uchwyty koszyków i wózków oraz blaty robocze. Sieć rekomenduje także klientom dokonywanie płatności bezgotówkowych oraz zaleca im używanie jednorazowych rękawiczek i woreczków foliowych w kontaktach z niepakowaną żywnością. Stokrotka stosuje również zasadę zachowania bezpiecznej odległości (co najmniej 1 metra) między klientami i pracownikami.

Firma zdecydowała się również na ograniczenie i uproszczenie wykonywania wybranych procesów operacyjnych w sklepach oraz skrócenie godzin funkcjonowania sklepów.

Sieć przywiązuje także dużą wagę do zachowania szczególnej higieny i częstego mycia rąk przez pracowników, zapewniając im także stały dostęp do jednorazowych rękawiczek ochronnych. Stokrotka zaopatruje w specjalne płyny do dezynfekcji rąk pracowników w sklepach oraz kierowców dostarczających towar z jej magazynów logistycznych.

Jednym z działań profilaktycznych jest również ekspozycja plakatów informacyjnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną.

W najbliższych dniach dodatkowo w sklepach zostaną zainstalowane ekrany ochronne minimalizujące bezpośredni kontakt pomiędzy pracownikami a klientami.

