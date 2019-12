Straż miejska w Warszawie kontroluje punkty sprzedaży choinek

Polacy ruszą po choinki głównie do sklepów DiY. Wydadzą na zakup choinki średnio 100-200 zł

Funkcjonariusz straży miejskiej w rozmowie z PAP zaznaczył, że bez względu na to, czy wolimy świerki, jodły czy sosny to drzewka, które trafią do naszych domów muszą pochodzić z legalnych wyrębów, szkółek i hodowli. "Dzięki temu chronimy lasy przed dzikim trzebieniem, jednocześnie wspieramy przedsiębiorców opłacających podatki" - powiedział.

Wskazał też, że coroczne kontrole stołecznych strażników przynoszą efekty. "Coraz więcej sprzedawców zna swoje obowiązki i ma wszystkie niezbędne papiery, by udokumentować legalność pochodzenia swojego towaru" - podał Smyk.

Wytłumaczył też, na co powinno zwrócić się uwagę przy kupnie choinki. "Sprzedawca musi mieć dowód zakupu drzewek ze wskazaniem źródła ich pochodzenia lub zgodę na wycinkę drzew, dokument potwierdzający legalność zajęcia terenu i wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Te dokumenty sprawdzają strażnicy podczas kontroli, ale można też poprosić o nie samemu" - poinformował strażnik miejski, który dodał, że drzewka sprzedawane przez pośredników, a nie bezpośrednio przez hodowców, powinny też być ometkowane.

"Kontrole są prowadzone przez strażników na terenach należących do miasta i spółdzielni" - zaznaczył Sławomir Smyk.

Zapowiedział również, że po świętach funkcjonariusze będą sprawdzać, czy miejsca, gdzie prowadzony był handel choinkami, zostały posprzątane.