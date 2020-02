Supermercato24 porównało preferencje zakupowe on-line Polaków i Włochów (analiza)

W pierwszej piątce najczęściej zamawianych on-line produktów przez Włochów pierwsze miejsce zajmują wyroby garmażeryjne, sery i salami. Drugie miejsce to owoce i warzywa, a kolejne napoje, woda i alkohol. We włoskim wirtualnym koszyku znajdziemy również mięso i ryby, produkty śniadaniowe, słodycze i przekąski. Wymienione kategorie produktów stanowią około 45% zamówień w 2019 r. w serwisie Supermercato24. Największe zainteresowanie zakupami on-line odnotowano w październiku, listopadzie i grudniu, a najniższe – w sierpniu, lutym i kwietniu. Włosi najchętniej składają zamówienia rano w poniedziałki, między 10 a 11. Najmniejszy ruch w sklepie on-line Supermercato24 odbywa się w soboty i niedziele.

Ponieważ we Włoszech Supermercato24 działa w 31 prowincjach, możliwe jest również porównanie preferencji mieszkańców poszczególnych miast. I tak, najbardziej łasi na słodycze są neapolitańczycy, a w Parmie i Modenie kupuje się najczęściej warzywa i owoce. Dodatkowo, mieszkańcy Modeny kupują chętnie mięso i ryby, które są również popularnym produktem w Livorno. Największe zainteresowanie napojami wyskokowymi odnotowuje się w Mantui, Como oraz Varese.

W polskim wirtualnym koszyku znajdziemy przede wszystkim nabiał – sery, jogurty, mleko. Do tego znajdzie się miejsce na świeże warzywa i owoce oraz pieczywo, a także wędliny i mięso. Polacy lubią również produkty promocyjne: znalazły się one w 68% procentach koszyków, którego przeciętna waga to 18 kg. Produktami chętnie zamawianymi on-line przez Polaków są woda i napoje w zgrzewkach.

- Różna struktura koszyków polskich i włoskich konsumentów wynika zarówno z innych preferencji kulinarnych, jak i również z różnej oferty sklepów, które z nami współpracują na poszczególnych rynkach. Taka wiedza o lokalnych rynkach jest bezcenna zarówno dla lokalnych dostawców, jak i międzynarodowych koncernów. Pewne jest, że zarówno w Polsce, jak i we Włoszech zakupy spożywcze on-line w modelu oferowanym przez Supermercato24 przyjęły się wśród klientów - ocenia Anna Podkowińska-Tretyn CEO Supermercato24 w Polsce.

Przypomnijmy, że w październiku 2019 r. Supermercato24 przejęło udziały w spółce Szopi, oferującej podobny model usług na polskim rynku.