Superprodukt 2019 - JACKFRUIT HELIO Natura!

„SUPERPRODUKT ŚWIATA KOBIETY” to jedyny tego typu konkurs organizowany przez lidera wśród magazynów poradnikowych, którego celem jest wybór najlepszych, wartych polecenia produktów. Magazyn „Świat Kobiety” już od 13 lat przyznaje tytuł SUPERPRODUKTU nowościom rynkowym, podkreślając ich wysoką jakość, dopasowanie do potrzeb współczesnych kobiet, skuteczność i innowacyjność. Tytuł Superproduktu jest zatem swoistym drogowskazem dla każdej kobiety, które nowości wybierać, by spełniły jej oczekiwania, a ich jakość była warta ceny.

W tegorocznej edycji konkursu miesięcznika „Świat Kobiety” została zgłoszona rekordowa liczba ponad 400 produktów, które oceniane były przez znanych i cenionych ekspertów, m.in. przedstawicieli „Świata Kobiety” - Ewa Kustroń- Zaniewska, Aleksandra Lorkowska, Natalia Ruszkowska- Tabor, dziennikarzy - Ewa Stasiak, Katarzyna Dowbor, Marta Manowska i kosmetolog Joanna Chatizow. W Jury nie zabrakło też popularnych aktorek - Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Grażyna Wolszczak.

Jest nam niezmiernie miło, że wśród tylu zgłoszonych produktów, Jurorzy wyróżnili prestiżową statuetką właśnie naszą egzotyczną i innowacyjną propozycję z linii HELIO Natura. Laudacja redaktor naczelnej - pani Ewy Kustroń- Zalewskiej: „nagroda za zupełnie nowy smak i pomysł na zdrową przekąskę w ciągu dnia” - w pełni oddaje zaś charakter naszej SUPER FIT przekąski - JACKFRUIT suszony HELIO Natura.

Uroczysta gala finałowa konkursu odbyła się w warszawskim hotelu Sheraton, a SUPER nagrodę odebrał Grzegorz Sobociński, Kierownik Biura Zarządu i Marketingu HELIO, rekomendując SUPERPRODUKT HELIO jako naturalnie smaczną i zdrową przekąskę bez konserwantów i dodatku cukru, która stanowi doskonałe źródło naturalnej energii na wiosnę.

Oryginalny smak, liczne właściwości zdrowotne oraz brak konserwantów i sztucznych ulepszaczy sprawiają, że JACKFRUIT HELIO Natura to SUPERPRODUKT, który świetnie sprawdzi się w codziennej zdrowej diecie, także w kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. Dlatego, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście – koniecznie wypróbujcie SUPER FIT przekąskę - JACKFRUIT suszony HELIO Natura, by poznać prawdziwy smak egzotycznego owocu drzewa bochenkowego!