Szef Jeronimo Martins: Uwierzyliśmy w Polskę i Polska uwierzyła w nas. Teraz czas na Rumunię!

Do końca roku Biedronka zamierza uruchomić 100 sklepów, 40 w mniejszym formacie

Prezes jest przekonany że Biedronka w Polsce może rosnąć jeszcze bardziej, bo Polska rozwija się bardzo szybko w porównaniu z innymi państwami UE pod względem ekonomicznym (4,1 proc. wzrostu PKB w Polsce względem 1,4 proc. w UE w 2019 r.). Konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła o 3,9 proc., w tym czasie inflacja żywności wyniosła 4,9 proc.

Prezes wskazał, że Biedronka opiera się na czterech głównych filarach: cena, oferta, bliskość, działalność operacyjna. Dodał, że obecnie 8 mln użytkowników korzysta z programu lojalnościowego Moja Biedronka przy 4,1 mln klientów codziennie odwiedzających sklepy Biedronka. Jak zaznaczył prezes, ta liczba odwiedzin jest siłą napędową do pracy i motywacją do dalszego działania.

Inwestycje w remodeling

Priorytety na 2020 rok to dalsze wzmocnienie pozycji firmy na wszystkich rynkach, jeśli chodzi o wszystkie marki. Firma przeznaczy na inwestycje w 2020 roku 700-750 mln euro w tym otwarcie 100 sklepów na Biedronka, 130 sklepów Ara i 50 sklepów Hebe. Niektóre z tych sklepów zaczynają być otwierane także na Słowacji i w Czechach.

W 2019 roku w sieci pojawiło się 139 nowych produktów w stałym asortymencie. W 2019 roku powstał nowy proekologiczny sklep (na Młocinach), w którym zastosowano innowacyjne rozwiązania, które będą powielane w innych sklepach sieci. - Firma, która nie inwestuje w innowacje i remodeling istniejących placówek traci, bo nie wykorzystuje potencjału lokalizacji, w które już zainwestowała otwierając je i przyciągając klientów na zakupy - powiedział prezes Grupy. Dlatego w 2020 roku większość budżetu na inwestycje - 750 mln euro w Grupie zostanie przeznaczona na remodeling (250 sklepów) a nie nowe otwarcia (ok. 100 sklepów).

Teraz czas na Rumunię

Pedro Soares do Santos wskazał, że ekspansja zagraniczna Grupy obejmie Rumunię. Zaznaczył jednak, że nie może obiecać, że stanie się to w 2020 roku, ale będzie to nieodległa perspektywa (2-3 lat).

Rumuński rynek jest perspektywiczny. Handel tradycyjny stanowi tam 45 proc. sprzedaży detalicznej, a penetracja jest bardzo mała.