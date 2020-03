Szumowski apeluje, by nie kupować żywności na zapas

"Pojawiają się informacje - i to z różnych stron - o tym , że Polacy kupują, a to produkty żywnościowe, a to produkty czystościowe. Na dzisiaj nie ma żadnych danych, żeby polska gospodarka miała mieć braki w zakresie produktów żywieniowych czy produktów czystościowych. Podobnie jak z lekami. Nie ma danych na to, że łańcuch dostaw został na dziś zaburzony do Polski" - powiedział na konferencji prasowej Szumowski.

Jak przekazał, są dane, które mówią o tym, że w aptekach sprzedaż wzrosła. "Zrozumiała jest chęć zaopatrzenia się w środki, które mogą być przeciwgorączkowe" - mówił. Przypomniał jednocześnie, że wprowadzony został zakaz wywozu tych wszystkich środków z Polski, po to żeby eksport zewnętrzny nie zabierał tego, co chcą polscy pacjenci mieć u siebie w apteczce.

"Przypominam, nie ma w tej chwili zaburzonych łańcuchów dostaw. Fabryki, które są zlokalizowane już samych specyfików, a nie substancji czynnych, które są zlokalizowane na świecie i w Europie, mają zapasy tych substancji czynnych - zgodnie z informacją, którą miałem w Brukseli ze strony EMA (Europejska Agencja Leków )" - powiedział szef resortu zdrowia. I jak dodał, "w tej chwili nie przewidujemy, aby były zaburzone dostawy. "Ale oczywiście popyt jest większy" - wskazał.

Minister zaapelował, "aby nie wykupywać na zapas, na miesiące do przodu, bo to może spowodować, że w danej aptece akurat czegoś może zabraknąć".

"Nie chcielibyśmy takiej sytuacji. Ale tak samo to dotyczy środków spożywczych, higieny osobistej" - powiedział. Jak tłumaczył, jeśli kupujemy zapasy na wiele miesięcy, nie jest to racjonalne, patrząc na razie na na skalę zjawiska.

"Zachowujmy się racjonalnie, zachowujmy się normalnie tak naprawdę. Ja nie kupiłem na zapas żadnych środków do domu. Wydaje mi się, że to nie jest w tej chwili niezbędne" - powiedział Szumowski.